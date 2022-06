FESTIVAL LA TEMPORA 12ÈME ÉDITION – GUNWOOD – FOLK ROCK Ginestas, 26 juillet 2022, Ginestas.

Ginestas Aude

2022-07-26 19:00:00 – 2022-07-26

Cet été, le Grand Narbonne vous invite à passer douze soirées festives, autant d’occasions d’arpenter les villages de l’agglomération de la Côte du Midi. Restauration sur sites avec buvettes et food trucks, découverte des restaurants locaux, sensibilisation au développement durable, dégustations, marché artisanal, visite des galeries souterraines de Terra Vinea… La Tempora vous propose de partager des moments en famille, entre amis et en musique.

21h30 : Gunwood, c’est la voix et la guitare de Gunnar Ellwanger -créateur du groupe-, la basse de Jeff Preto et la batterie de David Jarry Lacombe. Leur force ? De subtiles et délicates harmonies vocales qui intensifient la voix profonde de Gunnar. Le trio puise ses influences dans la musique de Léonard Cohen, Feist, Neil Young ou encore Rage against the machine et propose un son folk-rock, soul et bluesy très personnel. Et c’est sur scène que les talents de Gunwood se déploient pleinement pour le bonheur de tous.

