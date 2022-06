FESTIVAL LA TEMPORA 12ÈME ÉDITION – ANA CARLA MAZA Montredon-des-Corbières Montredon-des-Corbières Catégories d’évènement: Aude

Montredon-des-Corbières

FESTIVAL LA TEMPORA 12ÈME ÉDITION – ANA CARLA MAZA Montredon-des-Corbières, 5 juillet 2022, Montredon-des-Corbières. FESTIVAL LA TEMPORA 12ÈME ÉDITION – ANA CARLA MAZA

Montredon-des-Corbières Aude

2022-07-05 19:00:00 – 2022-07-05 Montredon-des-Corbières

Aude Montredon-des-Corbières Cet été, le Grand Narbonne vous invite à passer douze soirées festives, autant d’occasions d’arpenter les villages de l’agglomération de la Côte du Midi. Restauration sur sites avec buvettes et food trucks, découverte des restaurants locaux, sensibilisation au développement durable, dégustations, marché artisanal, visite des galeries souterraines de Terra Vinea… La Tempora vous propose de partager des moments en famille, entre amis et en musique. Ana Carla Maza, seule sur scène avec son violoncelle, dévoile un univers musical intime teinté de multiples influences. Issue d’une famille cubano-chilienne où le chant et la musique étaient rois, Ana Carla Maza explore différents styles, allant du jazz à la pop en passant par la bossa nova. Chanteuse, compositrice, violoncelliste virtuose, elle revisite les musiques latines traditionnelles de son enfance et invite au voyage à travers ses propres compositions. Montredon-des-Corbières

dernière mise à jour : 2022-06-21 par

Détails Catégories d’évènement: Aude, Montredon-des-Corbières Other Lieu Montredon-des-Corbières Adresse Montredon-des-Corbières Aude Ville Montredon-des-Corbières lieuville Montredon-des-Corbières Departement Aude

Montredon-des-Corbières Montredon-des-Corbières Aude https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montredon-des-corbieres/

FESTIVAL LA TEMPORA 12ÈME ÉDITION – ANA CARLA MAZA Montredon-des-Corbières 2022-07-05 was last modified: by FESTIVAL LA TEMPORA 12ÈME ÉDITION – ANA CARLA MAZA Montredon-des-Corbières Montredon-des-Corbières 5 juillet 2022 Montredon-des-Corbières Aude

Montredon-des-Corbières Aude