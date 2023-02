Festival la Source Bleue Touzac, 1 septembre 2023, Touzac Touzac.

Festival la Source Bleue

Vous retrouverez…

Une programmation éclectique et touffue : du théâtre, de la danse, du cirque, de la musique, et nos formes éphémères créées pour le lieu.

Des ateliers (encore plus d’ateliers, même), pour faire grandir la joie de créer ensemble.

Le souci de faire vivre autrement ce lieu magique et vous avec, pendant trois jours de fête !

Une cuisine aux petits oignons, avec des produits locaux et bio.

Vous découvrirez…

Toujours plus et encore mieux le jardin et tous ses recoins,

Des spectacles et des activités spécialement conçues en direction des bambins, qu’on adore voir crapahuter dans l’herbe,

Des ateliers créatifs et des espaces de discussion sur les enjeux énergétiques et écologiques,

Des artisans et producteurs/productrices du coin invités(ées) par le festival à faire découvrir leur travail.

Sortez les carnets, les calendriers, les agendas, programmez un rappel, dessinez un gros cercle au feutre rouge…

C’est acté, le festival revient les 1, 2 et 3 septembre 2023, pour sa deuxième édition !

Pour l’heure, le jardin se repose avant une deuxième édition qu’on a longuement discutée et dont la programmation va vous faire rêver autant que nous, on l’espère !

