Festival la Source Bleue 2022 : Théâtre, Danse, Musique, 29 juillet 2022, .

Festival la Source Bleue 2022 : Théâtre, Danse, Musique

2022-07-29 14:00:00 14:00:00 – 2022-07-29 00:00:00 00:00:00

14h00 – FORME ÉPHÉMÈRE #3

Spectacle créé par des artistes organisateur.ice.s du festival spécialement pour le lieu et pour l’occasion.

15h00 – « CABARET À LA NATION » – THÉÂTRE – MUSIQUE

D’après « Discours à la Nation » de Ascanio Celestini.

Un spectacle de théâtre contemporain seul en scène où pendant 1 heure, textes et chansons rythment un cabaret engagé.

Une critique maligne du capital et ses déboires.

16h30 : « TREPPOLKA » – DANSE – THÉÂTRE

Treppe: trad. Allemande pour Escalier

Polka: La polka est une danse originaire de Bohème de tempo assez rapide et aux rythmes bien articulés.

REPRÉSENTATION SUIVIE D’UN ATELIER GRATUIT AVEC LES ARTISTES

17h00 : FORME ÉPHÉMÈRE #4 – #5

Spectacle créé par des artistes organisateur.ice.s du festival spécialement pour le lieu et pour l’occasion.

19h00 – « ENTRE LES DEUX IL Y A GÊNES » – PIÈCE RADIOPHONIQUE

« Gênes a réellement mis fin pour nous à l’idée de lutte des classes, de la politique en tant que combat, de la politique en tant que lieu d’un possible combat au sein de la démocratie. Ou tu es bien élevé.e ou tu meurs, voilà comment fonctionne la démocratie. Et on a accepté ça, pour ne pas mourir. »

Fausto Paravidino, Janvier 2021

2h30 : CAMILLE VALLAT – CONCERT JAZZ

À l’espace Restauration

21h30 : BANDA DO MATO : CONCERT

World music et musique brésilienne. Une pépite du Lot !

23h00 : EDEN – DJ SET

​

​

Le festival de la Source Bleue vous accueille dans un lieu magique sur les bords du Lot à Touzac du 27 au 30 juillet 2022.

Un éco-festival familial réunissant une programmation en plein air variée : théâtre, musique, cirque, danse, cinéma, ateliers et concerts. En plus des représentations vous y trouverez des espaces de détente, un bar et un espace restauration où des micro-performances auront lieu tout au long de la journée.

14h00 – FORME ÉPHÉMÈRE #3

Spectacle créé par des artistes organisateur.ice.s du festival spécialement pour le lieu et pour l’occasion.

15h00 – « CABARET À LA NATION » – THÉÂTRE – MUSIQUE

D’après « Discours à la Nation » de Ascanio Celestini.

Un spectacle de théâtre contemporain seul en scène où pendant 1 heure, textes et chansons rythment un cabaret engagé.

Une critique maligne du capital et ses déboires.

16h30 : « TREPPOLKA » – DANSE – THÉÂTRE

Treppe: trad. Allemande pour Escalier

Polka: La polka est une danse originaire de Bohème de tempo assez rapide et aux rythmes bien articulés.

REPRÉSENTATION SUIVIE D’UN ATELIER GRATUIT AVEC LES ARTISTES

17h00 : FORME ÉPHÉMÈRE #4 – #5

Spectacle créé par des artistes organisateur.ice.s du festival spécialement pour le lieu et pour l’occasion.

19h00 – « ENTRE LES DEUX IL Y A GÊNES » – PIÈCE RADIOPHONIQUE

« Gênes a réellement mis fin pour nous à l’idée de lutte des classes, de la politique en tant que combat, de la politique en tant que lieu d’un possible combat au sein de la démocratie. Ou tu es bien élevé.e ou tu meurs, voilà comment fonctionne la démocratie. Et on a accepté ça, pour ne pas mourir. »

Fausto Paravidino, Janvier 2021

2h30 : CAMILLE VALLAT – CONCERT JAZZ

À l’espace Restauration

21h30 : BANDA DO MATO : CONCERT

World music et musique brésilienne. Une pépite du Lot !

23h00 : EDEN – DJ SET

​

​

dernière mise à jour : 2022-06-02 par