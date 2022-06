Festival la Source Bleue 2022 : Théâtre, Danse, Clown, Musique Touzac Touzac Catégories d’évènement: 46700

Touzac

Festival la Source Bleue 2022 : Théâtre, Danse, Clown, Musique Touzac, 28 juillet 2022, Touzac. Festival la Source Bleue 2022 : Théâtre, Danse, Clown, Musique La Tour Domaine de la Source Bleue Touzac

2022-07-28 14:00:00 14:00:00 – 2022-07-28 00:00:00 00:00:00 La Tour Domaine de la Source Bleue

Touzac 46700 Touzac EUR 14h00 : FORME ÉPHÉMÈRE #1

Spectacle créé par des artistes organisateur.ice.s du festival spécialement pour le lieu et pour l’occasion. 15h00 : « MOON » – THÉÂTRE MUET

Clownerie poétique pour tous les âges

« Moon est une invitation à la rêverie, un doux poème d’aventures qui nous aura captivés, transportés dans un monde fantasque et merveilleux. » TOUTE LA CULTURE 17h00 : « GIMMICK » – SEUL EN SCÈNE – DANSE – CLOWN – MUSIQUE

Entre ronde, battle, boum d’ados, danses de salon et rave party, Boris va tout faire pour se raconter. Une épopée, une quête de liberté, une ode à la vie et à la fête. 18h00 : FORME ÉPHÉMÈRE #2

Spectacle créé par des artistes organisateur.ice.s du festival spécialement pour le lieu et pour l’occasion. 19h00 : « DÉESSE MOINS DE MARBRE QUE DE BÉTON » – THÉÂTRE – CONCERT

Une actrice et un batteur nous emmènent à travers les textes de Kae Tempest et William Blake

À partir de 17 ans 20h30 : JOACHIM COHEN – CONCERT JAZZ – NÉO SOUL

À l’espace Restauration 21h30 : ÉDREDON SENSIBLE – CONCERT

«Des battements dans tous les sens mélangeant samba, gnawa et électro, pour abolir les règles imposées, faire tomber les murs de bienséance, effacer les limites rythmiques habituelles. Deux soufflants sur les braises d’un feu de joie qui illumine nos journées qui se ressemblent…» – Action Jazz 23h00 : TECHNO-GOUTTES – DJ SET

Tim, le génie du son du festival, vous fait vibrer sur des beats produits par des gouttes d’eau (de Source Bleue of course) qui tambourinent.

​ ©AFFICHE Festival La source Bleue

La Tour Domaine de la Source Bleue Touzac

