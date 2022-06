Festival la Source Bleue 2022 : Projections de Courts-Métrages Prayssac Prayssac Catégories d’évènement: 46220

Prayssac 46220 « Premiers films »

À l’invitation du Festival et en partenariat avec le Cinéma Louis Malle de Prayssac, des jeunes réalisateur.ice.s vous présentent leur premier film.

– 17h00 : projection des courts-métrages sélectionnés

– 18h30 : rencontre et échanges avec les réalisateur.ice.s

– 19h30 : apéritif offert

Le festival de la Source Bleue vous accueille dans un lieu magique sur les bords du Lot à Touzac du 27 au 30 juillet 2022. Un éco-festival familial réunissant une programmation en plein air variée : théâtre, musique, cirque, danse, cinéma, ateliers et concerts. En plus des représentations vous y trouverez des espaces de détente, un bar et un espace restauration où des micro-performances auront lieu tout au long de la journée.

