Festival la Source Bleue 2022 : Littérature, Cirque, Théâtre, Danse, Musique, 30 juillet 2022, . Festival la Source Bleue 2022 : Littérature, Cirque, Théâtre, Danse, Musique

2022-07-30 14:00:00 14:00:00 – 2022-07-30 00:00:00 00:00:00 14h00 :RENCONTRES LITTÉRAIRES – LITTÉRATURE

Des jeunes auteurs viennent vous présenter leurs romans. 15h00 : « NOUS, LA FORÊT – OU COMMENT SE PLANTER » – CIRQUE – THÉÂTRE

Compagnie Kif Kif

Deux gamins jouent au pied de leur arbre. Deux frères quasiment identiques, accompagnés par un musicien. ​Ils revendiquent le droit de plonger vers le haut, renversent le dessus et le dessous et chutent dans la vie. 17h00 : RESTITUTION PUBLIQUE DES ATELIERS DU FESTIVAL – THÉÂTRE / DANSE-THÉÂTRE AVEC DES AMATEUR.ICE.S

Représentations publiques des formes courtes créées avec les participant.e.s aux ateliers gratuits menés par des artistes du festival. 19h00 : » ECHOS RURAUX « – THÉÂTRE

Cie Les Entichés

Un village, quelque part en France. Thomas, jeune agriculteur fait face au décès soudain de son père. Sa soeur, partie depuis des années à Paris, refait surface. Mais le père avait de nombreuses dettes qui menacent la survie de l’exploitation. La fratrie est clivée, le dialogue quasi impossible. Pourtant il faut rapidement trouver des solutions, et pour sauver l’exploitation, toute la commune va s’engager.

Au croisement du théâtre documentaire, de la fiction et du théâtre politique. 20h30 : SIMONE BÉMOL – LOUIS PONSOLLE – CONCERT – PERFORMANCE

More info coming soon – À l’espace Restauration 21h30 : MARTIN VALETTE – THÉOPHILE CHOQUEUSE – CONCERT

Pop française 22h30 : MATTHUS (Friendsome Recods) – DJ SET

Électro et groove qui sait être un peu boom-boom.

La crème de la crème.

Closing party 23h30 : CÉLINE TECHNORAMA (Technorama Records) – DJ SET

Reine de la scène électronique et techno parisienne.

Closing party

