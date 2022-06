Festival la Source Bleue 2022 : Atelier Initiation au Théâtre

Festival la Source Bleue 2022 : Atelier Initiation au Théâtre, 28 juillet 2022, . Festival la Source Bleue 2022 : Atelier Initiation au Théâtre

2022-07-28 10:00:00 10:00:00 – 2022-07-30 13:00:00 13:00:00 Dirigé par Antoine Michaëlis – Comédien, pédagogue.

Cet atelier est destiné à un public plus jeune (6-18 ans).

Une initiation au théâtre, à travers un texte de Peter Handke (prix Nobel de littérature 2019) « Par les villages ».

La forme pédagogique proposée sera ludique et abordable pour tous.te.s.

Une présentation de fin d’atelier sera également programmée dans le festival.

Aucun prérequis. Places limitées à 15 personnes. Le festival de la Source Bleue vous accueille dans un lieu magique sur les bords du Lot à Touzac du 27 au 30 juillet 2022. Un éco-festival familial réunissant une programmation en plein air variée : théâtre, musique, cirque, danse, cinéma, ateliers et concerts. En plus des représentations vous y trouverez des espaces de détente, un bar et un espace restauration où des micro-performances auront lieu tout au long de la journée. Dirigé par Antoine Michaëlis – Comédien, pédagogue.

Cet atelier est destiné à un public plus jeune (6-18 ans).

Une initiation au théâtre, à travers un texte de Peter Handke (prix Nobel de littérature 2019) « Par les villages ».

La forme pédagogique proposée sera ludique et abordable pour tous.te.s.

Une présentation de fin d’atelier sera également programmée dans le festival.

Aucun prérequis. Places limitées à 15 personnes. dernière mise à jour : 2022-06-02 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville