Festival la Source Bleue 2022 : Atelier Initiation à la Danse-Théâtre

Festival la Source Bleue 2022 : Atelier Initiation à la Danse-Théâtre, 27 juillet 2022, . Festival la Source Bleue 2022 : Atelier Initiation à la Danse-Théâtre

2022-07-27 10:00:00 10:00:00 – 2022-07-30 13:00:00 13:00:00 Dirigé par Christine Tzerkezos-Guérin – Metteuse en scène, directrice d’acteurs, directrice de formation professionnelle de l’acteur.

La Danse-Théâtre, inventée par Pina Bausch, est la rencontre entre des mouvements dansés et un travail d’interprétation verbale.

L’objectif de cet atelier est de rassembler des personnes.

A partir de 10 ans, sans limites d’âge. Mélanger les générations sur une pratique de jeu, rassemble.

Une présentation d’environ 30 minutes sera inscrite dans la programmation du festival.

Aucun prérequis. Places limitées à 15 personnes. Le festival de la Source Bleue vous accueille dans un lieu magique sur les bords du Lot à Touzac du 27 au 30 juillet 2022. Un éco-festival familial réunissant une programmation en plein air variée : théâtre, musique, cirque, danse, cinéma, ateliers et concerts. En plus des représentations vous y trouverez des espaces de détente, un bar et un espace restauration où des micro-performances auront lieu tout au long de la journée. Dirigé par Christine Tzerkezos-Guérin – Metteuse en scène, directrice d’acteurs, directrice de formation professionnelle de l’acteur.

La Danse-Théâtre, inventée par Pina Bausch, est la rencontre entre des mouvements dansés et un travail d’interprétation verbale.

L’objectif de cet atelier est de rassembler des personnes.

A partir de 10 ans, sans limites d’âge. Mélanger les générations sur une pratique de jeu, rassemble.

Une présentation d’environ 30 minutes sera inscrite dans la programmation du festival.

Aucun prérequis. Places limitées à 15 personnes. dernière mise à jour : 2022-06-02 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville