Festival “La semaine acadienne 2022”, 7 août 2022, .

Festival “La semaine acadienne 2022”

2022-08-07 10:00:00 10:00:00 – 2022-08-15 23:00:00 23:00:00

Du 7 au 15 août 2022, un vent d’Acadie soufflera sur Courseulles-sur-mer, Douvres-la-Délivrande, Carpiquet, Beny-sur-mer, Bernières-sur-mer, Luc-sur-mer, Langrune-sur-mer, Saint Aubin sur mer, Authie, dans le Calvados, à l’occasion de la 17 ème édition du festival “La Se-maine Acadienne”.

Créée pour rendre hommage aux soldats Acadiens qui débarquèrent le 6 juin 1944 sur les plages de Normandie, et célébrer la vitalité de l’Acadie d’aujourd’hui, cette manifestation a été l’une des très rares à ne pas avoir été annulée en 2020 et en 2021. Aujourd’hui, avec plus de 12 000 participants, elle se positionne comme la manifestation la plus importante consacrée à toute l’Acadie en France, et l’événement phare de l’été sur la Côte de Nacre.

Dans le cadre de sa 17 ème édition, « La semaine acadienne » aura l’honneur d’accueillir la célèbre chanteuse Isabelle Boulay (Québec) pour un concert exceptionnel voix plus piano. De nombreux concerts avec des artistes Acadiens seront également proposés. Parmi eux, Natasha St Pier (Nouveau-Brunswick) qui donnera son concert « Croire » basé sur des poèmes de Sainte Thérèse dans la basilique de Douvres-la-Délivrande, « La famille LeBlanc » (Nouveau-Brunswick), Nicole et Michelle Deveau (Nouvelle-Ecosse), Claude Cormier (Iles de la Madeleine / Québec), Josée Lapierre (Iles de la Madeleine / Québec ). Le show man Christian Marc Gendron (Québec) se produira aussi avec Manon Seguin (Ontario), et des artistes français complèteront ce programme. Comme Pierre Billon, compositeur de nombreuses chansons pour Johnny Hallyday (« j’ai oublié de vivre », « Mon pt’it Loup »…) et Michel Sardou (Je vole) pour un grand concert rock n’roll qui clôturera la journée western. Sans oublier le concert exceptionnel « Autour de la guitare », proposé et conçu spécialement pour le festival par le grand guitariste Jean Félix La-lanne, qui réunira en cette unique occasion de très grands musiciens et chanteurs comme Ang-gun, Michael Jones, Tom Leeb, Robben Ford (guitariste de Miles Davis), Jean Félix Lalanne, Gaelle Buswel… Et, bien entendu, les fidèles Sussie Arvesen et Terry Bradford.

Seront également au programme des cérémonies commémoratives en hommage aux soldats Acadiens, des projections de documentaires dont un concert hommage à Gerry Boudreau (Nou-velle-Ecosse), des conférences avec Ronald Cormier (Nouveau-Brunswick), des animations, des ateliers, un défilé de véhicules anciens, une randonnée pédestre historique sur les traces des Ca-nadiens, des journées thématiques sur « La vie des Acadiens du temps du fort de Louisbourg », « La vie au moment du Débarquement », « Cap à l’Ouest », une exposition de photos de Sophie Porquet sur la jetée de Courseulles. Sans oublier, le 15 août, jour de la fête nationale des Aca-diens, le grand tintamarre qui verra près de 3000 personnes défiler sur la digue de Courseulles pour faire du bruit en toute liberté.

