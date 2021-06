Festival « La semaine acadienne 2021 » Courseulles-sur-Mer, 8 août 2021-8 août 2021, Courseulles-sur-Mer.

Festival « La semaine acadienne 2021 » 2021-08-08 10:00:00 10:00:00 – 2021-08-15 23:00:00 23:00:00

Courseulles-sur-Mer Calvados

Du 8 au 15 août 2021, un vent d’Acadie soufflera sur Courseulles-sur-mer, Douvres-la-Délivrande, Carpiquet, Beny-sur-mer, Bernières-sur-mer, Luc-sur-mer, Ouistreham, Saint Aubin sur mer, Authie, dans le Calvados, à l’occasion de la seizième édition du festival « La Semaine Acadienne ».

Manifestation phare de l’Acadie en France, créée pour rendre hommage aux soldats Acadiens qui débarquèrent le 6 juin 1944 sur les plages de Normandie, et célébrer la vitalité de l’Acadie d’aujourd’hui, elle se déroulera cependant, compte tenu de la pandémie de la Covid 19, dans des conditions particulières. En effet, la fermeture actuelle des frontières empêchant la venue en France des artistes vivant au Canada, elle accueillera essentiellement des artistes vivant dans l’hexagone. Se produiront ainsi sur la côte de Nacre, le chanteur Renan Luce lauréat de deux Victoire de la Musique (15 août), le groupe « Soldat Louis » (14 août), « Mes souliers sont rouges » avec leur nouveau spectacle (13 août), le guitariste Jean-Félix Lalanne (12 août) pour un spectacle sur Georges Brassens agrémenté pour l’occasion de quelques titres du répertoire acadien, le groupe Brin d’Zinc avec PaulO, 1/4 de finaliste de l’émission « The Voice 2021 » dans l’équipe de Vianney (11 août) qui lui aussi ajoutera des chansons acadiennes à son concert , Alexandra Hernandez (acadienne de Saint Pierre et Miquelon) et Mister Mat, Terry Bradford et Sussie Arvesen, Olivier Leclerc avec le trio Fascinating Grappelli pour un concert où la musique acadienne prendra les sonorités de Stéphane Grappelli, le quartet Aencre. Un concert hommage à Gerry Boudreau sera aussi proposé le 10 août pour dire merci à cet artiste acadien, de la Nouvelle-Ecosse, disparu au mois de mars, qui a participé sans interruption aux 13 premières éditions de « la semaine acadienne »

Bien entendu, des cérémonies commémoratives en hommage aux soldats Acadiens du North Shore regiment du Nouveau-Brunswick seront également organisées les 9 et 10 août à Bernières, Courseulles, Carpiquet, Authie ainsi qu’au cimetière militaire canadien de Bény-sur-mer. Seront aussi au programme le 14 août une journée thématique sur « la vie en Acadie au 18ème siècle du temps du fort de Louisbourg », le 12 août une journée thématique sur « La vie au moment du Débarquement » avec la participation de reconstituteurs et de collectionneurs de véhicules des années 40, le 8 août une journée thématique « western » avec un grand bal country (si le protocole sanitaire le permet), le 10 août une journée thématique « L’érable à toutes les sauces » , des projections de documentaires sur l’Acadie, une exposition de cerfs-volants géants, une exposition de peintures de l’Ile-du-Prince-Edouard sur la jetée de Courseulles, des animations, des ateliers découverte, une randonnée pédestre historique sur les traces des Canadiens, un défilé de voitures anciennes aux couleurs de l’Acadie . Sans oublier le 15 août, jour de la fête nationale des Acadiens, le grand tintamarre où chacun sera invité à faire du bruit en toute liberté sur la digue de Courseulles.

infos@semaineacadienne.net https://www.semaineacadienne.net/

dernière mise à jour : 2021-06-17 par