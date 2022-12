Festival la Ruée Poétique Lesparre-Médoc Lesparre-Médoc Catégories d’évènement: Gironde

Lesparre-Médoc

Festival la Ruée Poétique Lesparre-Médoc, 25 mars 2023, Lesparre-Médoc . Festival la Ruée Poétique Dans les rues du centre ville Lesparre-Médoc Gironde

2023-03-25 – 2023-03-25 Lesparre-Médoc

Gironde EUR 0 La ville de Lesparre-Médoc fête le Printemps des Poètes, sous forme de balade poétique et artistique.

Au cours de cette promenade dans les rues de la ville vous ferez cinq rencontres artistiques : théâtre ? Chant ? Marionnette ? Cirque ? Danse ? Laissez-vous surprendre.

Pour tout public.

Sur réservation. Pierre PLANCHENAULT

Lesparre-Médoc

