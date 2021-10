Lesparre-Médoc Lesparre-Médoc Gironde, Lesparre-Médoc Festival la Ruée Poétique Lesparre-Médoc Lesparre-Médoc Catégories d’évènement: Gironde

Lesparre-Médoc

Festival la Ruée Poétique Lesparre-Médoc, 26 mars 2022, Lesparre-Médoc. Festival la Ruée Poétique 2022-03-26 10:00:00 – 2022-03-26 19:00:00

Lesparre-Médoc Gironde La poésie descend dans la rue par le biais de lectures à haute voix, spectacle, déambulations, animations et braderie poétique.

Pour tout public.

