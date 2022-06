Festival « La Rue Râle » Beaufort-sur-Gervanne Beaufort-sur-Gervanne Catégories d’évènement: Beaufort-sur-Gervanne

Drôme

Festival « La Rue Râle » Beaufort-sur-Gervanne, 9 juillet 2022, Beaufort-sur-Gervanne. Festival « La Rue Râle »

Beaufort-sur-Gervanne Drôme

2022-07-09 – 2022-07-09 Beaufort-sur-Gervanne

Drôme Beaufort-sur-Gervanne Pour la dixième année, l’association La Rurale organise son festival musical « La rue Râle » !

Après deux ans ou la vie sociale a été mise en pause, nous avons tous envie de nous remettre à faire la fête ensemble. +33 4 75 76 44 85 https://www.gervanne-sye.com/organisation-la-rue-rale-le-9-juillet/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=gervanne-sye-newsletter-post-title_1 Beaufort-sur-Gervanne

dernière mise à jour : 2022-06-22 par

Détails Catégories d’évènement: Beaufort-sur-Gervanne, Drôme Other Lieu Beaufort-sur-Gervanne Adresse Beaufort-sur-Gervanne Drôme Ville Beaufort-sur-Gervanne lieuville Beaufort-sur-Gervanne Departement Drôme

Beaufort-sur-Gervanne Beaufort-sur-Gervanne Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beaufort-sur-gervanne/

Festival « La Rue Râle » Beaufort-sur-Gervanne 2022-07-09 was last modified: by Festival « La Rue Râle » Beaufort-sur-Gervanne Beaufort-sur-Gervanne 9 juillet 2022 Beaufort-sur-Gervanne Drôme

Beaufort-sur-Gervanne Drôme