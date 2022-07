Festival « La Rue des Enfants » à Montcuq Montcuq-en-Quercy-Blanc Montcuq-en-Quercy-Blanc Catégories d’évènement: Lot

Lot Montcuq-en-Quercy-Blanc 10 EUR Places en vente sur http://laruedesenfants.festik.net Deux jours de fêtes, en plein air, où des artistes aux talents multiples redoublent d’inventivité pour émerveiller le jeune public, et les familles présentes ! 40 spectacles de cirque, marionnette, théâtre, danse, contes, musique, et d’autres surprises… +33 5 65 22 94 04 Places en vente sur http://laruedesenfants.festik.net ©Affiche_Festival « La Rue des Enfants »

