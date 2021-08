Orleans Centre ville Orléans Festival La Rue au fil de l’eau Centre ville Orleans Catégorie d’évènement: Orléans

Festival La Rue au fil de l’eau Centre ville, 15 août 2021, Orleans. Festival La Rue au fil de l’eau

Centre ville , le dimanche 15 août à 11:00

Préparez-vous à un moment convivial, festif mais aussi poétique pour toute la famille dans le centre-bourg, pour cette première édition : – Chez Raoul / Entre sort forain de la Compagnie Hors les Rangs : mailloche, équilibre sur caisse de bières, sarbacane spéciale COVID, et plein d’autres surprises pour les meilleurs des meilleurs… – La fanfare La belle image / Impromptus fanfaronnesques – Anatole de la Compagnie Les Copainches : guitare et chant au rendez-vous (de 11h30 et 17h) – Trois – Partition en La majeur de la Compagnie du Trépied : partition pour cordes en La majeur met en scène acrobaties aériennes et compositions originales (15h30 et 18h30 – 40 min) – Ensorcelé, la grande enquête de St Mesmin ( 20h – Sur inscription uniquement : billetterie.lcsm@orange.fr Tout le programme

Voir http://www.ville-lachapellesaintmesmin.fr/La-Rue-au-Fil-de-l-Eau-I-Festival

Un lieu au cadre exceptionnel avec vue sur la Loire, afin de célébrer les arts de rue dans cette première édition du festival. Au programme : du théâtre, de la musique ou encore un spectacle partic… Centre ville Orleans Orleans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-15T11:00:00 2021-08-15T22:00:00

