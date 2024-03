Festival La Ronde des Arts en Morvan Office de Tourisme Moulins-Engilbert, lundi 5 août 2024.

Festival La Ronde des Arts en Morvan Office de Tourisme Moulins-Engilbert Nièvre

L’équipe de la Ronde des Arts a de nouveau concocté un festival haut en couleurs avec une programmation de qualité expositions artistiques sur 7 communes différentes, divers arts mis en lumière, des animations, des concerts, des repas, des surprises…

Du 5 au 11 août 2024, laissez-vous porter par le charme des villages qui accueillent le festival et embarquez dans la réalité et l’imaginaire des artistes participants, qui sauront vous faire voyager et rêver au gré de leurs inspirations.

Entrée libre et gratuite pour toutes les expositions.

MOULINS-ENGILBERT Office de Tourisme, Musée de l’Elevage et du Charolais, Gravures place Boucaumont, Boutique La Belle Epoque, Boutique Les Miss Terres

MAUX église Saint-Michel

MONTARON église Notre-Dame de l’Assomption

PREPORCHE église Saint-Pierre

SERMAGES église Saint-Pierre

VANDENESSE église Saint-Saturnin

VILLAPOURCON église Saint-Symphorien, salle des fêtes et cour de l’école 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-05 10:00:00

fin : 2024-08-05 12:00:00

Office de Tourisme 11 Place Lafayette

Moulins-Engilbert 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté rdamorvan58@gmail.com

L’événement Festival La Ronde des Arts en Morvan Moulins-Engilbert a été mis à jour le 2024-03-21 par OT RIVES DU MORVAN