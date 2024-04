Festival La Reverdie présentation du ukulélé-basse par Emmanuel Bonnardot Conservatoire Joigny, samedi 8 juin 2024.

Depuis sa première édition au printemps 2019, la REVERDIE Festival de printemps, promène ses musiques singulières et plurielles dans la campagne de Bourgogne Franche-Comté parce qu’en art aussi le circuit court a du sens !

L’ensemble Obsidienne et ses invité.es vous convient au pied de chez vous … !

La Reverdie 2024 c’est un orgue Renaissance, un ukulélé-basse, un piano, un didgeridoo, un rebec ou un psaltérion qui chantent avec des Têtes de chiens et des femmes trouvères et se donnent rendez-vous au soleil ou sur la lune, en haut d’un Arbre à musique, En forme de poire, au milieu de Mauvaises Herbes et d’Acanthes pour siffler de l’hypocras, déguster des darioles et des Graines de lumière et siffloter des Airs du temps …

La Reverdie 2024 ce sont des artistes qui prennent Le Maquis bourguignon en toute liberté… Mille ans de musiques et de chansons, dans les cafés, églises, jardins, bibliothèques, salle des fêtes, ateliers d’artistes, granges ou théâtre, le temps d’un concert, d’une balade, d’un apéro ou d’une nuit, avec une seule limite le bonheur de partager. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-08 11:00:00

fin : 2024-06-08

Conservatoire 24 Rue Saint-Jacques

Joigny 89300 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

