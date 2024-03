Festival « La Reverdie » Les polyphonies cachées des antiphonaires de l’église de Nailly Église Nailly, vendredi 7 juin 2024.

Emmanuel Bonnardot et ses chantres ouvrent les antiphonaires et graduels conservés dans l’église de Nailly qui témoignent de mille ans de tradition de plain-chant grégorien. D’une manière ludique en toute convivialité, ils chantent en nous éclairant et racontant les secrets de fabrication de l’outil de travail du chantre ou comment fleurir la monodie de polyphonies improvisées. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-07 20:30:00

fin : 2024-06-07

Église Rue de l’Église

Nailly 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

