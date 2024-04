Festival La Reverdie Le soleil a rendez-vous avec la lune Route de la Chapelle Saint-Julien-du-Sault, dimanche 19 mai 2024.

Ensemble Obsidienne avec Luc Paganon, orgue. Sur les portes du buffet de l’orgue Renaissance de Saint-Julien-du-Sault sont représentés le soleil et la lune… Suffisant pour imaginer un programme de musiques médiévale et renaissante fait d’aubades, de sérénades et d’évocation des fêtes religieuses de la nuit de Noël, au plus long jour du soleil de la Saint-Jean… EUR.

Début : 2024-05-19 17:00:00

fin : 2024-05-19

Route de la Chapelle Eglise

Saint-Julien-du-Sault 89330 Yonne Bourgogne-Franche-Comté autourdelorgue@orange.fr

