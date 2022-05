Festival “La Reverdie” – L’Auberge espagnole Les Vallées de la Vanne Les Vallées de la Vanne Catégories d’évènement: Les Vallées de la Vanne

Yonne

Festival “La Reverdie” – L’Auberge espagnole Les Vallées de la Vanne, 26 mai 2022, Les Vallées de la Vanne. Festival “La Reverdie” – L’Auberge espagnole Rue de l’Érable Le Maquis de Vareilles Les Vallées de la Vanne

2022-05-26 21:00:00 – 2022-05-26 22:30:00 Rue de l’Érable Le Maquis de Vareilles

Les Vallées de la Vanne Yonne Les Vallées de la Vanne EUR 0 0 Ultreia !… Une virtuelle auberge espagnole accueille tout un petit monde qui vient d’Irlande, de Bretagne, d’Italie, de Hongrie… on entonne des chansons rythmées, enjouées, nostalgiques aux sons des vièle, rebec, crwth, gigue, corne, luth et moult sonnailles… +33 3 86 88 31 15 https://lemaquisdevareilles.fr/ Ultreia !… Une virtuelle auberge espagnole accueille tout un petit monde qui vient d’Irlande, de Bretagne, d’Italie, de Hongrie… on entonne des chansons rythmées, enjouées, nostalgiques aux sons des vièle, rebec, crwth, gigue, corne, luth et moult sonnailles… Rue de l’Érable Le Maquis de Vareilles Les Vallées de la Vanne

dernière mise à jour : 2022-04-25 par

Détails Catégories d’évènement: Les Vallées de la Vanne, Yonne Autres Lieu Les Vallées de la Vanne Adresse Rue de l'Érable Le Maquis de Vareilles Ville Les Vallées de la Vanne lieuville Rue de l'Érable Le Maquis de Vareilles Les Vallées de la Vanne Departement Yonne

Les Vallées de la Vanne Les Vallées de la Vanne Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-vallees-de-la-vanne/

Festival “La Reverdie” – L’Auberge espagnole Les Vallées de la Vanne 2022-05-26 was last modified: by Festival “La Reverdie” – L’Auberge espagnole Les Vallées de la Vanne Les Vallées de la Vanne 26 mai 2022 Les Vallées de la Vanne Yonne

Les Vallées de la Vanne Yonne