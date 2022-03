Festival “La Reverdie” – Heure du conte musical autour du Japon Véron Véron Catégories d’évènement: Véron

Véron Yonne Véron EUR Dans le cadre de Sayonne’ara et du festival La Reverdie, l’Ensemble Obsidienne revient à Véron pour une heure du conte autour du Japon.

Avec la participation de la Compagnie “En forme de poire” Pour tous à partir de 8 ans. Venez écouter les célèbres histoires du juge Ooka au son du Shakuhachi et du psalterion.

Entrée libre et gratuite.

