Festival “La Reverdie” – Heure du conte musical autour du Japon Sens, 15 avril 2022, Sens.

Festival “La Reverdie” – Heure du conte musical autour du Japon Rue Saint-Pierre le Vif La Scène – Espaces Culturels Savinien Sens

2022-04-15 10:30:00 – 2022-04-15 11:30:00 Rue Saint-Pierre le Vif La Scène – Espaces Culturels Savinien

Sens Yonne

EUR Dans le cadre de Sayonne’ara et du festival La Reverdie, l’Ensemble Obsidienne propose une heure du conte autour du Japon.

Avec la participation de la Compagnie “En forme de poire”

Pour tous à partir de 8 ans.

Les spirituelles (comiques et morales) histoires du célèbre juge Ooka contées par Agathe Robinet et truffées de musiques médiévales, orientales et exotiques par Florence Jacquemart, flûtes à bec et shakuhachi, Hélène Moreau, voix et psaltérion, Emmanuel Bonnardot, voix et vièles à archet.

Durée 55 mn.

+33 3 86 83 88 13

Dans le cadre de Sayonne’ara et du festival La Reverdie, l’Ensemble Obsidienne propose une heure du conte autour du Japon.

Avec la participation de la Compagnie “En forme de poire”

Pour tous à partir de 8 ans.

Les spirituelles (comiques et morales) histoires du célèbre juge Ooka contées par Agathe Robinet et truffées de musiques médiévales, orientales et exotiques par Florence Jacquemart, flûtes à bec et shakuhachi, Hélène Moreau, voix et psaltérion, Emmanuel Bonnardot, voix et vièles à archet.

Durée 55 mn.

Rue Saint-Pierre le Vif La Scène – Espaces Culturels Savinien Sens

dernière mise à jour : 2022-03-26 par