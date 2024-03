Festival « La Reverdie » Entre deux saisons Salle des fêtes Véron, vendredi 14 juin 2024.

En un certain royaume, en un certain état, bien loin, plus loin que trois fois neuf pays, au temps où les bêtes parlaient, où les souris faisaient la chasse aux chats, peu après jadis, bien avant maintenant, dans le temps où on avait le temps… On racontait et on chantait déjà des contes. Venez en écouter, entre deux saisons, par Camille Bonnardot, Agathe Robinet et Fany Rousseau-Simon de la Cie En forme de poire ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-14 19:30:00

fin : 2024-06-14

Salle des fêtes 5 Rue Germain Bedeau

Véron 89510 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

