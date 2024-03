Festival « La Reverdie » Chansons et bouchées médiévales Salle de la Poterne Sens, jeudi 21 mars 2024.

Les chansons du nouveau CD d’Obsidienne pour Bayard Musique Trouvères et troubadours, suivi d’un apéritif et de mises en bouche d’inspiration médiévale, concoctés par Stéphane Majeune et Valérie Chazeau du restaurant sénonais Les Mauvaises Herbes. À découvrir aussi les cyanotypes de Lucas Boirat (affiches et livrets Reverdie 2023 & 2024) ainsi que ses photos pour les éditions Blancs volants. 15 15 EUR.

Salle de la Poterne 19 Boulevard du 14 Juillet

Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

