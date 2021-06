Le Mas-de-Tence Le Mas-de-Tence Haute-Loire, Le Mas-de-Tence Festival la Rétornada Le Mas-de-Tence Le Mas-de-Tence Catégories d’évènement: Haute-Loire

Le Mas-de-Tence

Festival la Rétornada Le Mas-de-Tence, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Le Mas-de-Tence. Festival la Rétornada 2021-07-09 – 2021-07-09 Plantestinas Le Bachat

Le Mas-de-Tence Haute-Loire Festival occitan, soirée au Bachas !

Concert avec « Si c’est patois, c’est donc ton frère ». laretornada43@gmail.com +33 7 82 81 68 07 dernière mise à jour : 2021-06-22 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Le Mas-de-Tence Étiquettes évènement : Autres Lieu Le Mas-de-Tence Adresse Plantestinas Le Bachat Ville Le Mas-de-Tence lieuville 45.11828#4.37995