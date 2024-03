Festival La Preuve Par 9 Saint-Brieuc, jeudi 14 mars 2024.

Festival La Preuve Par 9 Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Le Festival La Preuve Par 9 aura sur le thème Maths & Arts Plastiques à Saint-Brieuc.

Le festival La Preuve Par 9 a pour objectif de promouvoir les mathématiques et l’informatique de manière ludique et artistique. Les contraintes mathématiques donnent lieu à de nouvelles représentations artistiques et à de nouveaux apprentissages des arts plastiques et des mathématiques. Ce festival existe depuis 2019. Les années précédentes étaient sur les thèmes suivants mathématiques & littérature, mathématiques & musique, mathématiques & danse et mathématiques & théâtre.

Les activités proposées visent à montrer les mathématiques sous un autre angle que celui d’une discipline qui sélectionne, qui calcule ou qui produit mais sous l’angle artistique et ludique. .

Début : 2024-03-14

fin : 2024-03-24

2 Rue des Lycéens Martyrs

Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne contact@letempsdessciences.fr

L’événement Festival La Preuve Par 9 Saint-Brieuc a été mis à jour le 2024-03-11 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme