2022-03-07 – 2022-03-14

Chaque année, une semaine nationale est dédiée à la promotion de la Culture Mathématique.

L’idée est de montrer aux yeux du grand public les mathématiques sous un autre angle que celui d’une discipline qui sélectionne, qui calcule ou qui produit mais sous l’angle artistique et ludique. [Programme prochainement disponible] contact@letempsdessciences.fr +33 9 54 82 45 88 https://letempsdessciences.fr/la-preuve-par-9/ Les maths et la danse

