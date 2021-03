Saint-Brieuc Saint-Brieuc Côtes-d'Armor, Saint-Brieuc Festival – La Preuve par 9 – Rando-Vélo Saint-Brieuc Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Brieuc

Festival – La Preuve par 9 – Rando-Vélo, 14 mars 2021-14 mars 2021, Saint-Brieuc. Festival – La Preuve par 9 – Rando-Vélo 2021-03-14 03:14:00 – 2021-03-14

Saint-Brieuc Côtes d’Armor Le tour de Pi.

Dimanche 3.14, c’est le jour de π. À cette occasion, Vélo Utile vous propose une randovélo

pour découvrir la ville suivant un chemin guidé par les décimales de PI. Jusqu’où cela vous mènera-t-il ? Découvrir Saint-Brieuc autrement.

RDV à l’intersection des rues Jules Ferry et Aristide Briand.

