Festival La Preuve par 9 – Animations maths & danse Saint-Brieuc, 12 mars 2022, Saint-Brieuc.

Festival La Preuve par 9 – Animations maths & danse Les Champs 1 Rue Sainte-Barbe Saint-Brieuc

2022-03-12 – 2022-03-12 Les Champs 1 Rue Sainte-Barbe

Saint-Brieuc Côtes d’Armor

Une journée d’animations, de défis et de démonstrations pour découvrir les liens qui unissent mathématiques et danse. Saurez-vous sur quel pied danser ?

– Défis danse & maths : “Fais des maths avec tes pieds”.

– Initiation et démonstration de Hip Hop.

– Ateliers sur la représentation des maths par la danse.

– Stands de présentation de travaux des élèves de l’atelier MATh.en.JEANS du lycée Rabelais.

– Valorisation et diffusion de la vidéo réalisée pour le projet scolaire “Danse tes maths”.

contact@letempsdessciences.fr +33 9 54 82 45 88 https://letempsdessciences.fr/la-preuve-par-9/

Les Champs 1 Rue Sainte-Barbe Saint-Brieuc

