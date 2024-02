Festival « La Première Fois » Marseille, mardi 12 mars 2024.

Festival du premier film documentaire, des regards différents de jeunes réalisateurs prometteurs.

Chaque année, le festival La Première Fois propose de découvrir une sélection internationale de premiers films documentaires privilégiant des regards singuliers sur le réel et de rencontrer les jeunes réalisateurs.



À chaque édition un cinéaste, invité d’honneur, documentariste reconnu, présente ses films et son parcours.



Depuis 2008, le désir de rencontre, de partage et de découverte du monde porte l’équipe de l’association Les Films du Gabian vers le documentaire. Sa volonté de réaliser et de produire des films va de pair avec l’envie de partager des moments conviviaux de réflexion et de dialogue lors de diffusions.



Début : 2024-03-12

fin : 2024-03-16

Le Vidéodrome 2, La Baleine, Les Variétés

Marseille 13055 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

