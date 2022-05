Festival la Poule des Champs Aubérive Aubérive Catégories d’évènement: Auberive

Aubérive Marne Aubérive Le festival de la Poule des Champs vous donne rendez-vous cette année avec : Vendredi 9 septembre :

Scène principale :

– 20h : Baptiste Ventadour

– 21h25 : Stephan Eicher

– 23h15 : Les Cowboys fringants Scène régionale :

– 18h30 : Fanfare Les boules de feu

– 20h55 et 22h45 : Tempiliers

– 01h : Les Ramoneurs de menhirs Samedi 10 septembre :

Scène principale :

– 20h : Stephane

– 21h25 : Lilly Wood and the Prick

– 23h15 : IAM Scène régionale :

– 18h30 : Fanfare La Bringue

– 20h55 et 22h45 : Dudes of Groove Society

– 01h : Les Petites Bourrettes Vente de billets en ligne ou dans l’ensemble des réseaux Francebillet et Ticketmaster. contact@lapouledeschamps.com http://www.lapouledeschamps.com/ Aubérive

