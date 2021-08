Le Pouliguen Le Pouliguen Le pouliguen, Loire-Atlantique FESTIVAL LA PETITE SAISON: SPECTACLE D’IMPROVISATION Le Pouliguen Le Pouliguen Catégories d’évènement: Le pouliguen

Loire-Atlantique

FESTIVAL LA PETITE SAISON: SPECTACLE D’IMPROVISATION Le Pouliguen, 27 août 2021, Le Pouliguen. FESTIVAL LA PETITE SAISON: SPECTACLE D’IMPROVISATION 2021-08-27 – 2021-08-27

Le Pouliguen Loire-Atlantique Le Pouliguen “Versus”, spectacle d’improvisation long format. Plutôt polar ? Plutôt comédie romantique ? À la nuit tombée, choisissez votre spectacle et partez le découvrir au coeur du village. Prêt pour la balade ? bonjour@zerodeuxquarante.com +33 6 75 67 75 51 “Versus”, spectacle d’improvisation long format. Plutôt polar ? Plutôt comédie romantique ? À la nuit tombée, choisissez votre spectacle et partez le découvrir au coeur du village. Prêt pour la balade ? dernière mise à jour : 2021-08-11 par

Détails Catégories d’évènement: Le pouliguen, Loire-Atlantique Autres Lieu Le Pouliguen Adresse Ville Le Pouliguen lieuville 47.29517#-2.43133