FESTIVAL LA PETITE SAISON: SPECTACLE DE MARIONNETTES IMPROVISÉ Le Pouliguen, 26 août 2021, Le Pouliguen. FESTIVAL LA PETITE SAISON: SPECTACLE DE MARIONNETTES IMPROVISÉ 2021-08-26 – 2021-08-26 Goût’The 30 rue de Saillé

Le Pouliguen Loire-Atlantique Au Royaume de Charaberibero c’est toi qui décide ce qu’il va se passer ! Alors qui du monstre ou de la boulangère aura le fin mot de l’histoire ? Au Royaume de Charaberibero c’est toi qui décide ce qu’il va se passer ! Alors qui du monstre ou de la boulangère aura le fin mot de l’histoire ? dernière mise à jour : 2021-08-11 par

Goût'The 30 rue de Saillé