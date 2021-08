Guérande place de la Chapelle Notre-Dame-la-Blanche Guérande, Loire-Atlantique Festival la Petite saison: “Match de poche”, match d’improvisation place de la Chapelle Notre-Dame-la-Blanche Guérande Catégories d’évènement: Guérande

place de la Chapelle Notre-Dame-la-Blanche, le samedi 28 août à 10:00

Aïe, c’est bientôt la fin des vacances… Pas de panique l’enfant, on a de quoi te faire oublier ça. Deux équipes et un arbitre pour un match de folie ! Animation pour enfant. Aïe, c’est bientôt la fin des vacances… Pas de panique l’enfant, on a de quoi te faire oublier ça. Deux équipes et un arbitre pour un match de folie ! Animation pour enfant. place de la Chapelle Notre-Dame-la-Blanche Intra-Muros 44350 Guerande Guérande Loire-Atlantique

2021-08-28T10:00:00 2021-08-28T12:00:00

