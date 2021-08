Le Pouliguen Le Pouliguen Le pouliguen, Loire-Atlantique FESTIVAL LA PETITE SAISON: “MATCH DE POCHE”, MATCH D’IMPROVISATION Le Pouliguen Le Pouliguen Catégories d’évènement: Le pouliguen

FESTIVAL LA PETITE SAISON: “MATCH DE POCHE”, MATCH D’IMPROVISATION Le Pouliguen, 28 août 2021, Le Pouliguen. FESTIVAL LA PETITE SAISON: “MATCH DE POCHE”, MATCH D’IMPROVISATION 2021-08-28 – 2021-08-28 place de la Chapelle Notre-Dame-la-Blanche Intra-Muros

Aïe, c'est bientôt la fin des vacances… Pas de panique l'enfant, on a de quoi te faire oublier ça. Deux équipes et un arbitre pour un match de folie ! Animation pour enfant.

Lieu Le Pouliguen Adresse place de la Chapelle Notre-Dame-la-Blanche Intra-Muros Ville Le Pouliguen