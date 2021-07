FESTIVAL LA PETITE SAISON Le Pouliguen, 25 août 2021-25 août 2021, Le Pouliguen.

FESTIVAL LA PETITE SAISON 2021-08-25 09:00:00 – 2021-08-28 23:00:00

Le Pouliguen Loire-Atlantique Le Pouliguen

La Petite Saison revient sur la presqu’île guérandaise du du mercredi 25 au samedi 28 aout 2021 pour sa troisième édition. Un festival qui s’amarre chaque jour dans divers lieux pour faire la part belle au théâtre d’improvisation ainsi qu’aux artistes et initiatives locales. Et tout ça, le plus souvent à prix libre ou même gratuit

bonjour@zerodeuxquarante.com +33 6 75 67 75 51

