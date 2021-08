Guérande Librairie l'esprit Large Guérande, Loire-Atlantique Festival la Petite saison: Cabaret d’improvisation “Debouuuut” Librairie l’esprit Large Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Loire-Atlantique

Festival la Petite saison: Cabaret d’improvisation “Debouuuut” Librairie l’esprit Large, 27 août 2021, Guérande. Festival la Petite saison: Cabaret d’improvisation “Debouuuut”

Librairie l’esprit Large, le vendredi 27 août à 10:00

Les dessins-animés c’est bien, hein ? Imagine-les prendre vie, c’est encore mieux ! Alors viens prendre le petit-déj’ avec nous. Animation pour les enfants. Si vous souhaitez y participer pensez vite à réserver ! Les dessins-animés c’est bien, hein ? Imagine-les prendre vie, c’est encore mieux ! Alors viens prendre le petit-déj’ avec nous. Animation pour les enfants. Si vous souhaitez y participe… Librairie l’esprit Large 12 rue Vannetaise, Intra-Muros 44350 Guerande Guérande Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-27T10:00:00 2021-08-27T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Guérande, Loire-Atlantique Autres Lieu Librairie l'esprit Large Adresse 12 rue Vannetaise, Intra-Muros 44350 Guerande Ville Guérande lieuville Librairie l'esprit Large Guérande