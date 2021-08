Le Pouliguen Le Pouliguen Le pouliguen, Loire-Atlantique FESTIVAL LA PETITE SAISON: CABARET D’IMPROVISATION “DEBOUUUUT” Le Pouliguen Le Pouliguen Catégories d’évènement: Le pouliguen

FESTIVAL LA PETITE SAISON: CABARET D’IMPROVISATION “DEBOUUUUT” Le Pouliguen, 27 août 2021, Le Pouliguen. FESTIVAL LA PETITE SAISON: CABARET D’IMPROVISATION “DEBOUUUUT” 2021-08-27 – 2021-08-27 Intra-Muros 12 rue Vannetaise

Le Pouliguen Loire-Atlantique Les dessins-animés c’est bien, hein ? Imagine-les prendre vie, c’est encore mieux ! Alors viens prendre le petit-déj’ avec nous. Animation pour les enfants. Si vous souhaitez y participer pensez vite à réserver ! bonjour@zerodeuxquarante.com +33 6 52 75 19 13 Les dessins-animés c’est bien, hein ? Imagine-les prendre vie, c’est encore mieux ! Alors viens prendre le petit-déj’ avec nous. Animation pour les enfants. Si vous souhaitez y participer pensez vite à réserver ! dernière mise à jour : 2021-08-11 par

