Mesquer Maison du Patrimoine Loire-Atlantique, Mesquer Festival la Petite Saison : Ateliers d’initiation Maison du Patrimoine Mesquer Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Mesquer

Festival la Petite Saison : Ateliers d’initiation Maison du Patrimoine, 6 mars 2021-6 mars 2021, Mesquer. Festival la Petite Saison : Ateliers d’initiation

du samedi 6 mars au samedi 20 mars à Maison du Patrimoine

Une nouveauté cette année : les ateliers d’initiation à l’improvisation ! En plus des spectacles, nous proposons trois journées d’ateliers pour découvrir l’improvisation théâtrale, deux dates pour les adultes et une date pour les enfants.

Ateliers sur réservation : ouverture des réservations un mois avant chaque date d’atelier. L’atelier adulte prévu en janvier est reporté au 7 mars. Une nouveauté cette année : les ateliers d’initiation à l’improvisation ! En plus des spectacles, nous proposons trois journées d’ateliers pour découvrir l’improvisation théâtrale, deux dates pour… Maison du Patrimoine place de l’hôtel 44420 Mesquer Mesquer Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-06T09:00:00 2021-03-06T19:00:00;2021-03-07T09:00:00 2021-03-07T19:00:00;2021-03-20T09:00:00 2021-03-20T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Mesquer Autres Lieu Maison du Patrimoine Adresse place de l'hôtel 44420 Mesquer Ville Mesquer