Festival « La Pause Concert » Centre Socio-culturel Saint-Pierre-lès-Nemours, vendredi 29 mars 2024.

Festival « La Pause Concert » Expo’Concert 29 et 30 mars Centre Socio-culturel Entrée : 5€ – Pass 2 jours : 8€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-29T19:00:00+01:00 – 2024-03-29T22:00:00+01:00

Fin : 2024-03-30T19:00:00+01:00 – 2024-03-30T22:00:00+01:00

Les 29 et 30 mars , à l’espace socioculturel de Saint Pierre lès Nemours, de 19h à 23h aura lieu le Festival » Pause Concert « . Cet événement culturel, organisé par MusiQafon et soutenu par la Ville de Saint Pierre Lès Nemours, proposera d’abord une expo de photographies de l’artiste » L’Innombrable « . De son vrai nom Mathias Auster, cet artiste local arpente depuis quinze ans les salles de concerts et festivals de musiques, pour coucher sur papier les mouvements et les émotions des musiciens qu’il rencontre.

Autour de cette exposition et tout au long des deux soirées, ce seront huit groupes locaux, venus tout spécialement pour soutenir le photographe, qui habilleront de leurs talents la scène de l’espace socioculturel.

Centre Socio-culturel 9 rue du Clos Saint Jean 77140 Nemours Saint-Pierre-lès-Nemours 77140 Seine-et-Marne Île-de-France