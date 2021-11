Genève Place des Nations Genève Festival “La parole aux enfants” Place des Nations Genève Catégorie d’évènement: Genève

A l’occasion de la Journée internationale des droits de l’enfant, Enfants du Monde organise sur la Place des Nations le 20 novembre, le Festival _”La parole aux enfants”._ **Un événement gratuit** pour adultes et enfants dès 6 ans. **De 10h à 16h** le Fesitval propose différentes activités gratuites autour des droits de l’enfant: De 10h00 à 16h00, exposition de créations d’enfants, atelier dessin et jeux pour découvrir les droits de l’enfant. A 10h30, lecture de l’album pour enfants “Tichéri a les cheveux crépus” par son auteure, **l’animatrice TV Licia Chery,** suivie d’un échange avec les enfants sur le droit à l’égalité. A 14h et 15h, contes en musique suivis d’un échange avec les enfants sur leurs droits.

Entrée libre

Venez fêter les droits de l’enfant le 20 novembre ! Place des Nations Genève Genève

