Festival “la Parenthèse” Vielle-Soubiran, 10 juin 2022, Vielle-Soubiran.

Festival “la Parenthèse” Lugazaut Brasserie de Lugazaut Vielle-Soubiran

2022-06-10 – 2022-06-12 Lugazaut Brasserie de Lugazaut

Vielle-Soubiran Landes Vielle-Soubiran

Le festival La Parenthèse est un événement privé à destination de toutes et de tous pour s’amuser, rêver autour d’activités funs et variées : Concerts, Performances, Jeux, Ateliers, une grosse Jam, Cuisine du monde, …

En prévente uniquement, venez vous évader le temps d’un week-end et ouvrir cette parenthèse à nos côtés.

Citronnelle et Curcuma vous proposera le vendredi et samedi des plats aux saveurs du 4 coins du globe.

Programmation à venir, Inscription et Prévente uniquement sur Hello Asso.

Plus de détails sur https://urlz.fr/hPdy

Le festival La Parenthèse est un événement privé à destination de toutes et de tous pour s’amuser, rêver autour d’activités funs et variées : Concerts, Performances, Jeux, Ateliers, une grosse Jam, Cuisine du monde, …

+33 6 50 53 34 26

Le festival La Parenthèse est un événement privé à destination de toutes et de tous pour s’amuser, rêver autour d’activités funs et variées : Concerts, Performances, Jeux, Ateliers, une grosse Jam, Cuisine du monde, …

En prévente uniquement, venez vous évader le temps d’un week-end et ouvrir cette parenthèse à nos côtés.

Citronnelle et Curcuma vous proposera le vendredi et samedi des plats aux saveurs du 4 coins du globe.

Programmation à venir, Inscription et Prévente uniquement sur Hello Asso.

Plus de détails sur https://urlz.fr/hPdy

©le Ranc’art

Lugazaut Brasserie de Lugazaut Vielle-Soubiran

dernière mise à jour : 2022-04-03 par