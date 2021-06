Lods Lods 25930, Lods Festival « La nuit romantique » Lods Lods Catégories d’évènement: 25930

Lods

Festival « La nuit romantique » Lods, 26 juin 2021-26 juin 2021, Lods.

Lods 25930 EUR A partir de 17h : marché des producteurs animé par l’orgue de barbarie de Catherine et André Humbert.

18h30 : Un apéritif romantique offert par la municipalité.

19h, Lods vous propose un concert acoustique du groupe Casamène crew, à proximité du marché des producteurs.

20h30, rendez-vous place Pézard pour une visite guidée du village, par un habitant : Pierre Mabille.

21h15, concert jazz manouche avec Mea Culpa

22h30 : spectacle » « rivière romantique et musicale »

