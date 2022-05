FESTIVAL LA NUIT REMUE 14 Bibliothèque Marguerite Audoux Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Le samedi 25 juin 2022

de 12h00 à 22h30

. gratuit au 01 44 78 55 20

Chaque année, la revue en ligne Remue.net organise sa « Nuit Remue », soirée de lectures qui réunit une douzaine d’auteur.e.s pour des lectures brèves. Cette 14e édition sera organisée à la bibliothèque Marguerite Audoux. Sous le signe des échanges entre littérature, arts visuels & sonores (écriture à la lisière, pièces poétiques sonores et vidéos, stock d’images cinématographiques). Cette année, elle accueillera : Plus d’informations sur https://remue.net/nuits-remue Le site remue.net a été créé en 1997 par François Bon, d’abord comme site personnel, puis devenu collectif à partir de 2001. Le site accueille une revue de création et des dossiers sur la littérature contemporaine (écrivains, ateliers d’écriture, résidences…). Bibliothèque Marguerite Audoux 10 rue Portefoin 75003 Paris

10 rue Portefoin 75003 Paris

Contact : bibliotheque.marguerite-audoux@paris.fr

