FESTIVAL LA NUIT DES GRIOTS – LES TERIBA EN CONCERT CE 11 AVRIL A 21H30 A LA CITE DE LA MUSIQUE DE MARSEILLE CONCERT LES TERIBA – FESTIVAL LA NUIT DES GRIOTS Jeudi 11 avril, 21h30 CITE DE LA MUSIQUE MARSEILLE

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-11T21:30:00+02:00 – 2024-04-11T23:00:00+02:00

Fin : 2024-04-11T21:30:00+02:00 – 2024-04-11T23:00:00+02:00

« Les Teriba » nous livre un groove à l’état pur à l’image des rythmes traditionnels du Bénin. Sur scène, elles partagent avec le public une émotion puissante, vivace. Le corps et l’esprit chantent ensemble. Les incantations Yoruba font sonner le fond de l’âme et des cœurs. Mais le sens est là, aussi. Les sujets de société prennent une vraie place. Et si le voyage musical des Teriba réveillent les sens, il réveille aussi le cœur .

CITE DE LA MUSIQUE MARSEILLE 4 Rue Bernard du Bois, 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://nuitdesgriots.fr/billetterie/ »}]

WORLD MUSIC MUSIQUE DU MONDE