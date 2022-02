Festival la Nuit Des Griots Cité de la musique, 9 avril 2022, Marseille.

Festival la Nuit Des Griots

Cité de la musique, le samedi 9 avril à 20:30

2 grosses formations pour 1 voyage d’anthologie ! Pour la première fois en France, VIOLONS BARBARES et BKO QUINTET se retrouveront sur la même scène. Après trois (03) ans de tractations serrées, la Nuit Des Griots dont l’objectif est de célébrer toutes les cultures monde, est ravie de vous faire découvrir la puissance de deux univers sans concession : En première partie de soirée : VIOLONS BARBARES **Violons Barbares** est composé de deux violonistes et d’un percussionniste, mêlant des sonorités balkaniques (Bulgarie) et orientales (Mongolie). Ils sont trois, mais c’est comme si une tribu entière de cavaliers farouches nous emmenait dans la steppe mongole, en passant par les contrés balkaniques, violons sur le dos et tambours dans les valises. Violons Barbares, c’est la rencontre de trois musiciens aux origines et cultures différentes : un mongol, un bulgare et un français. De leur musique émane une cohésion singulière, puissante et un enthousiasme débordant.. Sur scène, le trio nous emmène dans un voyage envoûtant pour un concert zéro frontière, sauvage, enivrant ! En deuxième partie de soirée, l’extraordinaire BKO QUINTET… Depuis le temps qu’on les attendait Ils seront là et ce n’est pas un poisson d’avril La musique de **BKO Quintet** est née d’une rencontre entre 5 artistes confirmés. Une musique épurée et magnétique, un voyage au cœur du Mali actuel. Bko Quintet, c’est Ibrahima Sarr, puissant percussionniste, ayant parcouru le monde aux côtés de Oumou Sangaré. C’est Fassara Sacko dont la voix prend aux tripes, se distinguait des autres griots dans les fêtes traditionnelles. C’est aussi, Nfali Diakité né d’une lignée de griots célèbres chante aussi et joue son donsongoni, sorte de luth à 6 cordes, lors des cérémonies animistes. Abdoulaye Koné, virtuose du djelingoni développe un style unique et psychédélique fut sollicité par de grand artistes comme Tiken Jah Kafoly ou Salif Keita C’est enfin Aymeric Krol, rodés aux scènes internationales, groove sur son étrange batterie. Sa rencontre à Bamako avec Ibrahima Sarr donne aujourd’hui naissance au projet: BKO Quintet. Soirée MAGIQUE !!! Ouverture : 20h Début : 20h30 Participation — Tarif plein : 15€ /Tarif réduit : 12€ Réservations : [[https://www.billetweb.fr/festival-la-nuit-des-griots](https://www.billetweb.fr/festival-la-nuit-des-griots)](https://www.billetweb.fr/festival-la-nuit-des-griots) Site internet : [[https://nuitdesgriots.fr/](https://nuitdesgriots.fr/)](https://nuitdesgriots.fr/) Contact : [[live.culture@outlook.fr](mailto:live.culture@outlook.fr)](mailto:live.culture@outlook.fr) Important !!! : RESTAURATION ET BOISSONS sur place ( CUISINE AFRICAINE ) Infos contact : 06 03 92 73 96 06 67 55 68 00

15 / 12€

♫♫♫

Cité de la musique 4 rue Bernard du Bois 13001 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-09T20:30:00 2022-04-09T23:30:00