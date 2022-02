Festival la Nuit Des Griots Cité de la musique Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Avec la magnétique **KANDY GUIRA**, c’est toute la magie de la musique et de la culture venues de Burkina qui le temps d’un soir va électriser l’une des scènes de la cité phocéenne. KANDY GUIRA fait partie de cette nouvelle vague d’artistes africains totalement décomplexés, dont l’ambition est de conquérir le monde. Séquence émotion… impossible de rester tranquille, vous êtes prévenus !!! Mais avant, en première partie de soirée, vous aurez un incroyable groupe marseillais, le « NOUBA GNAWA », dans une prestation épurée, quelque chose de puissant presque mystique. Leur univers, le diwane ( Algérie ), est une musique et un rituel, la Lila. Du soir au matin, c’est une cérémonie – spectacle entre musique, danse et transe. Lieu : Cité de la Musique, 4 Rue Bernard du Bois, 13001, Marseille Ouverture des portes : 20h Participation — Tarif plein : 15€ /Tarif réduit : 12€ Réservations : [https://www.billetweb.fr/festival-la-nuit-des-griots](https://www.billetweb.fr/festival-la-nuit-des-griots) Site internet : [https://nuitdesgriots.fr/](https://nuitdesgriots.fr/) Contact : [live.culture@outlook.fr](mailto:live.culture@outlook.fr) Important !!! : RESTAURATION ET BOISSONS sur place ( CUISINE AFRICAINE ) Infos contact : 06 03 92 73 96 06 67 55 68 00

