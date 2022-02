Festival la Nuit Des Griots 2022: BALAPHONIK Espace musical Hyperion, 7 avril 2022, Marseille.

Festival la Nuit Des Griots 2022: BALAPHONIK

Espace musical Hyperion, le jeudi 7 avril à 20:00

Festival la Nuit Des Griots 2022 Soirée « monstrueuse » en compagnie d’un homme orchestre, un dj/chanteur/multi-instrumentiste comme on en voit peu, BALAPHONIK. Un as du rythme forgé à travers ses rencontres et voyages de par le monde. Soirée de « fureur », une balade dansante aux quatre coins du monde car BALAPHONIK ne connait ni frontière géographique, ni artistique. Sa scène en elle-même est un spectacle où il se balade entre platines et instruments tels que le fameux balaphon, cet instrument de percussion mélodique originaire du Mali, sorte de xylophone. Venez plonger dans un volcan rythmique incandescent ! À noter la participation exceptionnelle de Soro solo en guest-animateur. Mr Soro Solo; c’est une sacrée voix, un présentateur ultra-charismatique; une personnalité au parcours atypique qui compte depuis plus de 25 ans dans la promotion des musiques et cultures d’Afrique et des Caraïbes. Animateur sur RFI, Soro Solo est un showman hors du commun. Bref, cette soirée va vous marquer ! Participation : Plein tarif : 12 e Tarif réduit : 10e Important !!! : RESTAURATION ET BOISSONS sur place ( CUISINE AFRICAINE ) Réservations : [https://www.billetweb.fr/festival-la-nuit-des-griots](https://www.billetweb.fr/festival-la-nuit-des-griots) Site internet : [https://nuitdesgriots.fr/](https://nuitdesgriots.fr/) Contact : [live.culture@outlook.fr](mailto:live.culture@outlook.fr) 06 03 92 73 96 06 67 55 68 00

15 / 12€

♫♫♫

Espace musical Hyperion 2 bis, avenue Maréchal Foch, 13004 Marseille Marseille Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-07T20:00:00 2022-04-07T23:00:00