Festival – La Nuit des Feux Langueux, 18 septembre 2021, Langueux.

Festival – La Nuit des Feux 2021-09-18 – 2021-09-18 Rue de Boutdeville La Briqueterie

Langueux Côtes d’Armor

10e édition.

La fête des arts du feu met à l’honneur : la forge, le travail du verre, le bronze, la céramique…

Tandis que le parc se transforme en un théâtre flamboyant, métalliers, ferronniers, verriers, céramistes jouent avec le feu! Tout au long de la soirée, parmi les sculptures imaginaires, profitez d’une déambulation enflammée et musicale.

Avec la Cie Kanahi (mise en lumière), Julien Tiné et Marc Thouénon (musique), Jean-François Bourlard (Raku Punk), Bernard Guérout, Allan Desquins et Florence Fohrer (Fours céramiques), Laëtitia Briend et Adrian Colin (verriers), Métallerie Bouvier et Métafer.

Petite restauration / buvette sur place.

briqueterie@sbaa.fr +33 2 96 63 36 66

